Eski manken Yüksel Ak, önceki akşamki bir davet için tercih ettiği kıyafetle ABD'li model Kendall Jenner'la pişti oldu. Ak, Redemption marka siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Aynı kıyafeti daha önce giyen Jenner'la kıyaslanan Ak, övgü topladı.

Elbisenin göğüs dekoltesini azaltan Ak'a hayranları 'Kendall'ı sollamışsın' yorumu yaptı.