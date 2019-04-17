Türkiye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran'da yine adından uzunca süre söz ettirecek bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu seneki etkinlikte ünlü top model Bar Refaeli, baş manken olarak podyuma çıkacak.



Dünyaca ünlü modele podyumda Türk mankenler Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy eşlik edecek. Şov için Türkiye'ye 5 bin kişi gelecek.

Türkiye'nin en başarılı modeli olarak gösterilen 39 yaşındaki Çağla Şıkel, yine podyumun tozunu attıracak.