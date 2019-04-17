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  • 17.04.2019
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Hafta içi her gün atv'de yayınlanan ile , ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Ödüle doymuyor
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Program, 9.'su düzenlenen Fashion TV Türkiye Moda Ödülleri Gecesi'nde 2018 yılının "En Moda Kadın Kuşağı Programı" seçildi.

Ödül törenine katılan Müge Anlı, "Bu hepimizin programı, bu halkın programı" diyerek ödülü ekibi ve izleyicileri adına aldı. Başarılı sunucu, programında bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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