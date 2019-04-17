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  • 17.04.2019
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'ın file bekçisi , eşi ve oğlu ile birlikte 'ta objektiflere takıldı

Derbi stresini ailesiyle attı
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve oğlu ile birlikte 'ta objektiflere takıldı. Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinin ertesi günü ailesi ile birlikte vakit geçiren ve maçın stresini atan başarılı file bekçisi, öğle yemeği için Zuma Restoran'ı tercih etti. Mutlu çift daha sonra evlerine gitti...

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