Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve oğlu ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinin ertesi günü ailesi ile birlikte vakit geçiren ve maçın stresini atan başarılı file bekçisi, öğle yemeği için Zuma Restoran'ı tercih etti. Mutlu çift daha sonra evlerine gitti...
- Saklambaç
- 17.04.2019
- Gazete
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