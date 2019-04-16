Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen yıl Suudi işadamı sevgilisi Hassan Jameel ile yeni bir aşka yelken açtı. 30 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, yeni aşkıyla birlikte baştan aşağı bir değişim yaşadı. Seksi yıldız önce sık sık gittiği partileri bıraktı. Sonra da sevgilisine daha çok vakit ayırabilmek için müzik dünyasından uzun süre ayrı kaldı. Riri'nin son değişimi ise giyim tarzıydı.