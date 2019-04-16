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  • 16.04.2019
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, Suudi işadamı Hassan Jameel ile sevgili olduktan sonra mütevazi bir hayat seçti

Gösterişli giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken , Suudi işadamı Hassan Jameel ile sevgili olduktan sonra mütevazi bir hayat seçti. Son dönemlerde baştan aşağıya değişen , önceki akşam aşkıyla gittiği restorantta 34 dolar hesap ödedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen yıl Suudi işadamı sevgilisi Hassan Jameel ile yeni bir aşka yelken açtı. 30 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, yeni aşkıyla birlikte baştan aşağı bir değişim yaşadı. Seksi yıldız önce sık sık gittiği partileri bıraktı. Sonra da sevgilisine daha çok vakit ayırabilmek için müzik dünyasından uzun süre ayrı kaldı. Riri'nin son değişimi ise giyim tarzıydı.

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