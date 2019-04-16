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  • 16.04.2019
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'un 8. sezon ilk bölümü, önceki gece yayına girdi

Taht tutkunları

Tüm dünya gibi 'de de dizi severlerin heyecanla beklediği ''un 8. sezon ilk bölümü, önceki gece yayına girdi. Digiturk ve Akmerkez Alışveriş Merkezi iş birliğinde Akmerkez Cinema Pink sinemalarında gerçekleştirilen özel gece, efsane dizinin tutkunlarını bir araya getirdi. , Billur Pınar Yılmaz, , Mert Altınışık, Merve Çağıran, Merve Sevin, Okan Çabalar gibi ünlü konuklar gecede boy gösterdi.

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