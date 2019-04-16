Tüm dünya gibi Türkiye'de de dizi severlerin heyecanla beklediği 'Game of Thrones'un 8. sezon ilk bölümü, önceki gece yayına girdi. Digiturk ve Akmerkez Alışveriş Merkezi iş birliğinde Akmerkez Cinema Pink sinemalarında gerçekleştirilen özel gece, efsane dizinin tutkunlarını bir araya getirdi. Tuğçe Karabacak, Billur Pınar Yılmaz, Duygu Çetinkaya, Mert Altınışık, Merve Çağıran, Merve Sevin, Okan Çabalar gibi ünlü konuklar gecede boy gösterdi.