Gizem ve Hakan Hatipoğlu'ndan bir ilk... Sempatik çift, Ekim 2018'de dünyaya gelen kızları Lila'nın yüzünü önceki gün ilk kez Instagram'daki bu kareyle gösterdi. Lila'nın babasıyla benzerliği dikkat çekiciydi.
Gizem ve Hakan Hatipoğlu'ndan bir ilk... Sempatik çift, Ekim 2018'de dünyaya gelen kızları Lila'nın yüzünü önceki gün ilk kez Instagram'daki bu kareyle gösterdi. Lila'nın babasıyla benzerliği dikkat çekiciydi.
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