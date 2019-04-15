Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Beşiktaş'ın yakışıklı Alman file bekçisi Loris Karius maçın yıldızıydı. Kalesinde devleşen 25 yaşındaki genç oyuncu, kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Loris'in şans meleği ise tribünde yer alan Alman model sevgilisi Sophia Thomalla'ydı.
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