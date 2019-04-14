Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olan Hülya Avşar, önceki gün yine yaptı yapacağını. Çilingiroğlu'nun Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına "Vay tekrar mı alsam seni?" yazan Avşar Kızı herkesi güldürdü. Kızı Zehra'nın babasıyla ayrıldıktan sonra da dost kalmayı başaran Hülya Avşar'ın bu esprili yorumu sosyal medyada gündem oldu.



Uzun süredir Seda Sevin'le aşk yaşayan Kaya Çilingiroğlu, evliliğe sıcak bakmıyor.