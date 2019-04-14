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  • 14.04.2019
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Cuma akşamları ATV'de yayınlanan , reytinglerin zirvesindeydi

Hercai zirvede
Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai, reytinglerin zirvesindeydi. Dizinin 5. bölüm etiketi #benimgünahım ise Twitter ve Dünya Trending Topics listesinde uzun süre kaldı.

Sevilen dizi, Tüm Kişiler'de % 13,97 izlenme oranı ve % 30,04 izlenme payı, 20+ABC1'de % 11,84 izlenme oranı ve % 25,28 izlenme payı alarak, 100 program arasında birinci oldu.

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