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  • 14.04.2019
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, eşi ile Akatlar'daki baş başa yemek yedi

Fitliğini koruyor

Azra Akın, eşi Atakan Koru ile önceki akşam Akatlar'daki Elbet adlı mekandaydı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozu verdi. Geçtiğimiz aylarda bebekleri Demir'i kucağına alan Akın'ın fit vücudu dikkat çekti.

, "Kilo problemim yok anneyim o kadar olsun" dedi. Akın, "Siz de ve gibi oğlunuza hesap açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Instagram hesabı açmam."

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