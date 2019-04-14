Azra Akın, eşi Atakan Koru ile önceki akşam Akatlar'daki Elbet adlı mekandaydı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozu verdi. Geçtiğimiz aylarda bebekleri Demir'i kucağına alan Akın'ın fit vücudu dikkat çekti.

Azra Akın, "Kilo problemim yok anneyim o kadar olsun" dedi. Akın, "Siz de Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gibi oğlunuza hesap açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Instagram hesabı açmam."