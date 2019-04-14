Mesut Özil yine gönülleri fethetti... Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncu, önceki gün görme engelli küçük hayranıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından buluşmanın görüntülerini paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, şunları söyledi:

Özel hayranım Mikey ile tanışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Nadir göz hastalığından dolayı görme yeteneğini kaybetti ama bu kesinlikle futbol oynamasına engel değil. Hayallerinizi takip etmeye devam edeceğinizi biliyorum, genç adam...

Mesut Özil, locasında maç izlettirdiği Mikey'e forma hediye etti.