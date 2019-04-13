Serenay patlaması

Son yılların parlayan yıldızlarından Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısını reklam sektörüne de taşıdı. 2015'te sevgilisi Kerem Bürsin'le Mavi Jeans'in yüzü olan Sarıkaya, daha sonra iki ayrı sezonda da markanın tek başına yüzü olmayı başardı.
Halen firmayla anlaşması devam eden Serenay Sarıkaya, Mavi Jeans'in bugüne kadarki en başarılı marka yüzü oldu. 27 yaşındaki güzel oyuncu, konuşulanlara göre markanın satışlarını yüzde 95 artırdı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Victoria's Secret meleği Barbara Palvin'le Mavi Jeans reklamında oynamıştı. O zamanki satışlardaki artış bile Sarıkaya'nın yüzde 95'lik başarısını geçemedi.
Halen firmayla anlaşması devam eden Serenay Sarıkaya, Mavi Jeans'in bugüne kadarki en başarılı marka yüzü oldu. 27 yaşındaki güzel oyuncu, konuşulanlara göre markanın satışlarını yüzde 95 artırdı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Victoria's Secret meleği Barbara Palvin'le Mavi Jeans reklamında oynamıştı. O zamanki satışlardaki artış bile Sarıkaya'nın yüzde 95'lik başarısını geçemedi.
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