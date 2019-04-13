Serenay patlaması

yılların parlayan yıldızlarındanoyunculuktaki başarısını reklam sektörüne de taşıdı.sevgilisiMavi Jeans'in yüzü olan Sarıkaya, daha sonra iki ayrı sezonda daolmayı başardı.firmayla anlaşması devam eden Serenay Sarıkaya, Mavi Jeans'in bugüne kadarkioldu.güzel oyuncu, konuşulanlara göre markanınKıvanç Tatlıtuğ, Victoria's Secret meleği Barbara Palvin'le Mavi Jeans reklamında oynamıştı. O zamanki satışlardaki artış bile Sarıkaya'nın yüzde 95'lik başarısını geçemedi.