Şarkılar Aslı’ya

Aslı Enver'le Murat Boz, önceki akşam Üsküdar'da trafikte görüntülendi. Kendi kullandığı aracının camını açarak gazetecilerle sohbet eden ikiliden Boz, evlilikle ilgili soruları yine yanıtsız bıraktı.



Yeni albüm için stüdyoya gittiğini söyleyen ünlü popçu, yeni şarkılarını da arabada ilk kez sevgilisine dinletti. Aslı Enver ise sorulardan kaçmak için sürekli telefonla konuştu.



DOĞAN SAVAŞ