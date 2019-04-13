Minnet tablosu

Bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönerken 11 Mart 2018'de jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için ailesi o günden beri melek kızları adına bağışlarda bulunuyor. Başaran Ailesi'nin bağış yaptığı Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri de bu anlamlı yardıma karşılıksız kalmadı.
28 yaşında hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Mina'nın tablosunu yapan öğrenciler, bu anlamlı hediyeyi de anne Beril Başaran'a iletti. Beril Hanım da 11 Nisan'da sosyal medyadan bu tabloyu paylaşarak, bir kez daha herkesi duygulandırdı. Beril Başaran'a yüzlerce taziye mesajı yazıldı.
Öğrencilerin yaptığı bu tablo, Beril Başaran'ı çok duygulandırdı.
28 yaşında hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Mina'nın tablosunu yapan öğrenciler, bu anlamlı hediyeyi de anne Beril Başaran'a iletti. Beril Hanım da 11 Nisan'da sosyal medyadan bu tabloyu paylaşarak, bir kez daha herkesi duygulandırdı. Beril Başaran'a yüzlerce taziye mesajı yazıldı.
Öğrencilerin yaptığı bu tablo, Beril Başaran'ı çok duygulandırdı.
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