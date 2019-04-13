Boğaz’da defile şov

Cihan Nacar, "Dramatic Irony" (Dramatik İroni) adını verdiği bikini koleksiyonunu önceki akşam Four Seasons Hotel Bosphorus'un havuzu başında gerçekleşen bir defile ile tanıttı.Oyuncu Özge Borak'ın da podyuma çıktığı defilede Özge Ulusoy ve Itır Esen gibi mankenler yer aldı. Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğince gerçekleşen defileyi Burcu Güneş, Ayşe Tolga, Çiğdem Batur, Gökhan-Aylin Tepe, Arzu Kunt, Sinem Yıldırım, Şebnem Demir, Raşit Bağzıbağlı gibi isimler defilede hazır bulundu.