Aleyna Tilki, son dönemin beslenme trendine uydu. Daha önce formunu korumak için Hollywood yıldızlarının izinden giden Tilki, Cryotheraphy uygulamasını yaptırdı. Aleyna Tilki, aralıklarla eksi 140 derecede üç dakika kaldığını açıkladı.
19 yaşındaki popçu, şimdi ise unsuz ve şekersiz beslenmeye başladı. Tam 21 gün boyunca bu beslenme düzenini uygulayacak olan Aleyna Tilki, önceki gün de kendisine unsuz ve şekersiz kek yaptı.
'Cryotheraphy', uygulaması yaptıran Aleyna Tilki, şimdi de unsuz ve şekersiz beslenmeye başladı.
19 yaşındaki popçu, şimdi ise unsuz ve şekersiz beslenmeye başladı. Tam 21 gün boyunca bu beslenme düzenini uygulayacak olan Aleyna Tilki, önceki gün de kendisine unsuz ve şekersiz kek yaptı.
'Cryotheraphy', uygulaması yaptıran Aleyna Tilki, şimdi de unsuz ve şekersiz beslenmeye başladı.
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