Patlamış mısırlı bilet satışı krizi, sinema sektörünü ağır yaraladı

Patlamış mısırlı bilet satışı krizi, sinema sektörünü ağır yaraladı. Türk Sineması son 10 yılın en kötü gişesini elde etti. Geçen yılın ilk çeyreğine göre seyirci sayısı yüzde 41,8 azalırken hasılat ise yüzde 32,8 düştü.

Şahan, aylar önce yaptığı "Filmimi satmam" sözünün arkasında durdu.