Birçok ünlü ismin aksine lüks oteller yerine karavanda tatil yapmayı tercih eden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yapımcıların yakın markajına girdi. Ünlü çifte, karavanla yaptıkları tatilin ekrana getirilmesi için program teklifi götürüldü.





Ancak gözde çift, "Hayatımızın bir film gibi izlenmesini istemiyoruz. Karavan, bizim kaçışımışız" diyerek teklifi reddetti. Bu arada Neslihan Atagül, bu yaz da karavan tatili yapacaklarını söyledi.

İkili, birlikte rol aldıkları gözlük reklamıyla satışları patlatmıştı.