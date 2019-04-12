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, 7 yıl aradan sonra beyaz perdeye döndüğü ‘Kapı’ adlı filminin galasında açıklama yaptı

, 7 yıl aradan sonra beyaz perdeye döndüğü ‘Kapı’ adlı filminin galasında, ‘Gördüğümüz ilgi, sanatta halen umut ışığı olduğunun kanıtı’ dedi.

Kadir İnanır, 7 yıl aradan sonra beyaz perdeye döndüğü ‘Kapı’ adlı filminin galasında açıklama yaptı

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, yedi yıl sonra beyaz perdeye 'Kapı' adlı filmle döndü. 70 yaşındaki İnanır'ın başrollerini Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu'yla paylaştığı Kapı filminin galası önceki akşam Kanyon 'de gerçekleşti. Kadir İnanır'ın yoğun ilgi gördüğü gecede film ekibi tam kadro hazır bulundu. GALA gecesinde Kadir İnanır'ı hayat arkadaşı Jülide Kural, Perçin'i ise eski eşi Altan Gördüm yalnız bırakmadı. Mardinli bir ailenin hüzünlü hayat hikayesinin anlatıldığı film için , şöyle dedi: "İyi bir filmi üretmenin en düşük maliyeti 1 milyon dolar. 1 milyon doları olan biri o parayı ne için harcar; bunu gönlünüze bırakıyorum. Bir filme bu kadar ilgi varsa umut ışığı var demektir."

'KAPI', BUGÜN VİZYONA GİRDİ
25 yıl önce Berlin'e taşınan ailenin beklenmedik bir haberin ardından Mardin'e taşınmasıyla başlayan film, bugün vizyonda.

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