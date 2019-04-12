ABD Başkanı Donald Trump, her yıl gerçekleştirilen Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini söyledi. Festivallerin müdavimi olan Şeyma Subaşı ise Trump'a tepki gösterdi. ABD başkanını sosyal medyadan eleştiren Subaşı, "Lütfen Burning Man'i iptal etme" dedi.
- Saklambaç
- 12.04.2019
- Gazete
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