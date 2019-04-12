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  • 12.04.2019
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Festivalbaşı 'dan Başkanı Trump'a tepki

Şeyma festivalbaşı!
ABD Başkanı , her yıl gerçekleştirilen Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini söyledi. Festivallerin müdavimi olan ise Trump'a tepki gösterdi. başkanını sosyal medyadan eleştiren Subaşı, "Lütfen Burning Man'i iptal etme" dedi.

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