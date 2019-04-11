Oyuncu Seray Sever, astrolojiye merak sardı. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu The London School of Astrology kurucusu ve sahibi Frank Cliffor'dan eğitim aldı. Hocasına teşekkür eden Sever, şunları söyledi:



"Bambaşka bir enerjiyle, pozitif yaklaşımla haritalar aracılığıyla rehberlik etmenin önemini bir kez daha kavradık. Özgür iradenin olduğu yerde en sert gezegen yerleşimini bile avantajınıza çevirebilirsiniz. Yeter ki fark edin.."