Oyuncu Seray Sever, astrolojiye merak sardı. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu The London School of Astrology kurucusu ve sahibi Frank Cliffor'dan eğitim aldı. Hocasına teşekkür eden Sever, şunları söyledi:
"Bambaşka bir enerjiyle, pozitif yaklaşımla haritalar aracılığıyla rehberlik etmenin önemini bir kez daha kavradık. Özgür iradenin olduğu yerde en sert gezegen yerleşimini bile avantajınıza çevirebilirsiniz. Yeter ki fark edin.."
"Bambaşka bir enerjiyle, pozitif yaklaşımla haritalar aracılığıyla rehberlik etmenin önemini bir kez daha kavradık. Özgür iradenin olduğu yerde en sert gezegen yerleşimini bile avantajınıza çevirebilirsiniz. Yeter ki fark edin.."
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