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  • 11.04.2019
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Kusursuz fiziğini koruyan , önceki gün pilatesteydi

Latte'yle spor keyfi

Bir çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini koruyan , önceki gün pilatesteydi. Avcı, kendisine eşlik eden 'Latte' isimli köpeğiyle de spor salonunda yaşadığı eğlenceli anları Instagram hesabında paylaştı.

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