Bir çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini koruyan Sedef Avcı, önceki gün pilatesteydi. Avcı, kendisine eşlik eden 'Latte' isimli köpeğiyle de spor salonunda yaşadığı eğlenceli anları Instagram hesabında paylaştı.
Bir çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini koruyan Sedef Avcı, önceki gün pilatesteydi. Avcı, kendisine eşlik eden 'Latte' isimli köpeğiyle de spor salonunda yaşadığı eğlenceli anları Instagram hesabında paylaştı.
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