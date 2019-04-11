Müzisyen kimliğinin yanı sıra doktor da olan şarkıcı Ferhat Göçer'den 'Zalim İstanbul' dizi ekibine isyan... Göçer, oyuncu Fikret Kuşkan'ın rol gereği bir baş hekime tehditler yağdırdığı sahneyi paylaşıp yapımcılara şöyle seslendi: "Senaristler, yapımcılar size yazıklar olsun. Siz bunu yaparsanız; doktorun kafasında tuğla da kırarlar, doktorlara kurşun da sıkarlar."