Rockçı Kaan Tangöze, önceki akşam eşi Kıvılcım Ural ile Şişhane'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda kahve içen ikilinin keyfi flaşlar patlayınca bozuldu. Apar topar mekana geri kaçan Ural, bir süre sonra çıksa da bebeğinin görüntülenmesine engel olamadı. İkilinin bebeği de ilk kez görüntülendi.





Tangöze'nin aracı alıp gelmesiyle mekan kapısında görülen Kıvılcım Ural, bebeğin yüzünü saklamak istese de başarılı olamadı.



Minik kızını objektiflerden uzak tutmaya çalışan Ural'ın planı işe yaramadı.