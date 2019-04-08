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  • 08.04.2019
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2018 2. de Vries, elçiliğine soyundu

Güzel tanıtım

Her fırsatta İstanbul'a ve ülkemize aşkını dile getiren 2018 Miss Turkey 2. Güzeli Tara de Vries, elçiliğine soyundu. Eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 'da doğup büyüyen kızı Tara, geçen yıl katıldığı Miss Universe'de ülkemizi başarıyla temsil etti.



Tara, diğer ülkelerin güzelleriyle de dost oldu. 21 yaşındaki genç kız, bu yaz da yabancı güzelleri ülkemizde ağırlayıp misafirperverliğiyle bir kez daha göğsümüzü kabartacak. Tara, sosyal medya hesabından da sık sık Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyor.
Güzel model, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşına 'u gezdirecek.
Tara, yarışmada arkadaşlarına ülkemizi anlatmıştı.

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