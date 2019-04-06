Geçtiğimiz günlerde "Sürpriz bir projem var" diyen Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı.
Avşar Kızı, projesinin ne olduğu sorulunca "Kesinleşmesi artık an meselesi. Açıklayınca herkes çok şaşıracak" dedi.
Geçtiğimiz günlerde "Sürpriz bir projem var" diyen Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı.
Avşar Kızı, projesinin ne olduğu sorulunca "Kesinleşmesi artık an meselesi. Açıklayınca herkes çok şaşıracak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.