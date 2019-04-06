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  • 06.04.2019
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"Sürpriz bir projem var" diyen şaşırtacak

Avşar şaşırtacak

Geçtiğimiz günlerde "Sürpriz bir projem var" diyen Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı.

Avşar Kızı, projesinin ne olduğu sorulunca "Kesinleşmesi artık an meselesi. Açıklayınca herkes çok şaşıracak" dedi.

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