Geçtiğimiz günlerde "Sürpriz bir projem var" diyen Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı.

Avşar Kızı, projesinin ne olduğu sorulunca "Kesinleşmesi artık an meselesi. Açıklayınca herkes çok şaşıracak" dedi.