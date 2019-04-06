Sosyetik işadamı eşi Buğra Toplusoy'la Los Angeles'ta yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün herkesi kıskandıracak bir tatile çıktı. Turkuvaz renkli deniziyle ünlü Bahamalar'a giden güzel oyuncu, pozuyla "Bahamalar, Ceyda'nın ateşiyle iyice ısındı" dedirtti.
Güzel oyuncunun bu karesi, katalog çekiminden fırlamış gibiydi.
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