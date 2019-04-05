Dizi setlerinin yanı sıra reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler'deydi. Bir mekanda vakit geçiren yakışıklı oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Tatlıtuğ, başrolündeki 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin Netflix'te yayınlanması sorulunca şöyle konuştu:





KIVANÇ ŞOV...

"Ben işin matematiğiyle ilgilenmem. Benim için oynayacağım rol önemli." Ardından Ferrari marka antika aracının direksiyonuna geçen ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yeniden marka yüzü olduğu Mavi'nin kıyafetlerini giymesi dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bileğini de 2011 yılında dünyaca ünlü saat markası TW Steel'in kendi adına özel olarak ürettiği lüks saat süslüyordu. Tatlıtuğ, kendi adını taşıyan saatiyle havasını attı. Kıvanç Tatlıtuğ'un şıklığını işbirliği yaptığı markaların ürünleriyle oluşturması ise "Ayaklı reklam" yorumu yaptırdı. Tatlıtuğ, yine karizmasıyla da tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu Mavi'nin gömleğini giymiş olması da gözden kaçmadı.

Aydın Hamza