Sinem Kobal, önceki gün arkadaşının minik kızı Lisa'yla vakit geçirdi. Güzel oyuncu, Lisa'yla annelik alıştırması yaptı. Kendi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Sinem Kobal, önceki gün annelik provası yaptı. Güzel oyuncu meslektaşı Bülent Emin Parlak'ın minik kızı Lisa'yı sevmeye doyamadı. Kobal, önümüzdeki ay 3 yaşına basacak olan Lisa'nın tırnaklarına oje sürüp saçlarını da ördü. Ünlü oyuncu, sevimli Lisa'yla geçirdiği keyifli anları da Instagram'da paylaştı. 31 yaşındaki oyuncunun hayranları Kobal'dan gelecek bebek haberini dört gözle bekliyor.
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