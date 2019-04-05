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  • 05.04.2019
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ile 2016'da nikah masasına oturan Sinem Kobal'dan annelik provası

Sinem Kobal, önceki gün arkadaşının minik kızı Lisa'yla vakit geçirdi. Güzel oyuncu, Lisa'yla annelik alıştırması yaptı.

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