Türk Sineması'nın kült olmuş filmlerinden 'Hababam Sınıfı' yeni jenerasyon oyuncuların performansıyla yeniden sinemaya taşındı. Hababam Sınıfı Yeniden filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı.

Filmde Mehmet Hoca karakterini canlandıran Altan Erkekli, "Eskiyle rekabet içinde değiliz. 2019 gençlerine Hababam Sınıfı nasıl olur diye gösterdik" diye konuştu. 'Yakışıklı' karakterini canlandıran Yusuf Çim ise "Heyecanlıyım. Çünkü