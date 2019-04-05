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' Yeniden’ filminin galası yapıldı

' Yeniden’ filminin galası yapıldı. Efsane film, 2019’a uyarlandı...

Hababam güm güm güm

Türk Sineması'nın kült olmuş filmlerinden '' yeni jenerasyon oyuncuların performansıyla yeniden sinemaya taşındı. Hababam filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı.

Filmde Mehmet Hoca karakterini canlandıran "Eskiyle rekabet içinde değiliz. 2019 gençlerine Hababam Sınıfı nasıl olur diye gösterdik" diye konuştu. 'Yakışıklı' karakterini canlandıran Yusuf Çim ise "Heyecanlıyım. Çünkü

kalan karakter 1000

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