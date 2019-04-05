Şöhret basamaklarını kısa sürede hızla tırmanan genç popçu Aleyna Tilki, hem kazandı hem de kazandırdı. Geçtiğimiz yıl ünlü giyim markası Loft ile 1 milyon 800 bin liraya reklam anlaşmasına imza atan Tilki, firmanın satışlarını katladı.