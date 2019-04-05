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  • 05.04.2019
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reklamlarında oynadığı markanın satışlarını yüzde 70 artırdı! Tilki yeni bir reklam anlaşmasına imza attı

, para basıyor. ’un reklamında oynayan şarkıcı, markanın satışlarını yüzde 70 artırdı. Bunun üzerine marka, Tilki ile 2 milyon lira karşılığında yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

Şöhret basamaklarını kısa sürede hızla tırmanan genç popçu Aleyna Tilki, hem kazandı hem de kazandırdı. Geçtiğimiz yıl ünlü giyim markası Loft ile 1 milyon 800 bin liraya reklam anlaşmasına imza atan Tilki, firmanın satışlarını katladı.

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