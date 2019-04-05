Şöhret basamaklarını kısa sürede hızla tırmanan genç popçu Aleyna Tilki, hem kazandı hem de kazandırdı. Geçtiğimiz yıl ünlü giyim markası Loft ile 1 milyon 800 bin liraya reklam anlaşmasına imza atan Tilki, firmanın satışlarını katladı.
Şöhret basamaklarını kısa sürede hızla tırmanan genç popçu Aleyna Tilki, hem kazandı hem de kazandırdı. Geçtiğimiz yıl ünlü giyim markası Loft ile 1 milyon 800 bin liraya reklam anlaşmasına imza atan Tilki, firmanın satışlarını katladı.
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