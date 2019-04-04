Ünlü sunucu Ece Erken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin hayranı çıktı. Erken, önceki akşam dizinin tekrarını soluksuz izledi. Sunucu, diziden görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.



Miran ile Reyyan'ın imkansız aşkının anlatıldığı diziye hayran kalan Erken, paylaşımına "Favori" notu düştü. Ünlü sunucu, başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'ne de alkışlar gönderdi.