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  • 04.04.2019
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'nın son olarak geçen ay 'de bir araya geldiği İtalyan sevgilisi hasreti bitiyor

’nın hasretine İtalyan aşkı dayanamadı. Enişte, dün ’a geldi.

Aşk ayağa geldi

Şeyma Subaşı'nın son olarak geçen ay 'de bir araya geldiği İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia hasreti bitiyor... Subaşı ile 3 aydır aşk yaşayan Senia, dün uçaktan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.


Subaşı hayranlarının sürekli "Enişte, Türkiye'ye gel" diye çağrıda bulunduğu ünlü , paylaşımına da İngilizce "Havada aşk kokusu var" notu düştü. , aşkının 'a gelmesiyle mutluluktan havalara uçtu.

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