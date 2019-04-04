Şeyma Subaşı'nın son olarak geçen ay İsrail'de bir araya geldiği İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia hasreti bitiyor... Subaşı ile 3 aydır aşk yaşayan Senia, dün uçaktan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.



Subaşı hayranlarının sürekli "Enişte, Türkiye'ye gel" diye çağrıda bulunduğu ünlü DJ, paylaşımına da İngilizce "Havada aşk kokusu var" notu düştü. Şeyma Subaşı, aşkının İstanbul'a gelmesiyle mutluluktan havalara uçtu.