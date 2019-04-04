Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla bilinen şarkıcı Seda Üren, kural bozmadı. Üren, önceki gün Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında miniklerle bir araya geldi. Sanatçı, Otistik çocuklarla oyunlar oynadı.





Ünlü sanatçı, sanal gerçeklik gözlüğünü de takıp Otizmli bireylerin dünyayı nasıl algıladığını deneyimledi. Üren, bu deneyim sonrası gözyaşlarına boğuldu. Güzel şarkıcı, "Onların gözlerinden ilk defa dünyayı gördüm. Çok sarsıldım" diye konuştu.