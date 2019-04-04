Necati Kocabay'dan evlilik teklifi alan Nurgül Yeşilçay'dan gülümseten itiraf… Kocabay'ın kendi bestelediği şarkıyla evlenme teklif ettiğini söyleyen oyuncu, şarkının sözlerini açıkladı:
"Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım."
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