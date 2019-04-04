Yunus Özyavuz, nam-ı diğer rapçi Sagopa Kajmer hakkında Kolera lakaplı rapçi Esen Güler'den şok iddia! Güler, önceki akşam sosyal medyada arka arkaya paylaştığı videolarla eski eşinden bir buçuk yıl önce şiddet gördüğünü öne sürdü. 11 yıllık evliliğini "Aldatıldım" diyerek bitiren Kolera, eski eşi hakkında "Beni 40 gün yatalak edip, kırılmadık kemik bırakmadı" diyerek sosyal medyaya damga vurdu. Genç kadın, eski eşini savunan hayranlarına da küfür ve hakaretler yağdırdı. "Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile" diyen 35 yaşındaki rapçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



'HAKKIMI ARAYACAĞIM'

"Amacım ne prim kasmak, ne de dikkat çekmek. Bu benim savaşım, siz anlamazsınız." Kolera, takipçilerinin şikâyetçi olmak için neden bir buçuk yıl beklediği sorusuna da şu yanıtı verdi: "2020'ye kadar cezası sabit olan bir insan için hapse girmesin diye vicdan yaptım. Ama bana vicdan yapılmadı." Daha önce de şiddet olayına karışan Kajmer'in hapse girmesine gönlünün razı olmadığını belirten genç kadın, artık hakkını sonuna kadar savunacağının altını çizdi.