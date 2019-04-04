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  • 04.04.2019
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'e 46. anlamlı hediye geldi

Güzel sürpriz

Başarılı oyuncu 'e 46. yaş gününde anlamlı hediye geldi. Güzel oyuncunun sevenleri, bağışlarıyla Kamboçya'daki çocukların bir günlük yemek ihtiyacını karşılayıp Soysert adına pasta ısmarladı. Minikler, ellerindeki pankartla poz verip oyuncunun doğum gününü kutladı.


Ünlü oyuncu, bu anlamlı hediyeyle duygusal anlar yaşadı.

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