Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün dizi setinde yorgun düştü. Güzel oyuncu, ilk fırsatta soluğu sevimli köpeğinin yanında aldı. Özdemir, tüy yumağı olan köpeğinin üzerinde böyle uyuyakaldı.
Sevimli köpeğiyle poz veren Özdemir, bu kareyi de Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, kısa süre içerisinde beğeni rekoru kıran bu paylaşımına "Bana mutluluğun resmini çiz deseler" notu düştü.
Sevimli köpeğiyle poz veren Özdemir, bu kareyi de Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, kısa süre içerisinde beğeni rekoru kıran bu paylaşımına "Bana mutluluğun resmini çiz deseler" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.