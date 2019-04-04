Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün dizi setinde yorgun düştü. Güzel oyuncu, ilk fırsatta soluğu sevimli köpeğinin yanında aldı. Özdemir, tüy yumağı olan köpeğinin üzerinde böyle uyuyakaldı.



Sevimli köpeğiyle poz veren Özdemir, bu kareyi de Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, kısa süre içerisinde beğeni rekoru kıran bu paylaşımına "Bana mutluluğun resmini çiz deseler" notu düştü.