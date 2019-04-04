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  • Saklambaç
  • 04.04.2019
  • Gazete

'le bu yaz evleneceği konuşulan , önceki gün takipçilerini heyecanlandırdı

’un yüzüklü paylaşımı takipçilerini sevindirdi. Popçu, daha sonra aynı kareye arkadaşını etiketleyip ‘Nişan yok’ dedi...

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