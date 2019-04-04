Murat Boz’un yüzüklü paylaşımı takipçilerini sevindirdi. Popçu, daha sonra aynı kareye arkadaşını etiketleyip ‘Nişan yok’ dedi... Aslı Enver'le bu yaz evleneceği konuşulan Murat Boz, önceki gün takipçilerini heyecanlandırdı. Piyano başından paylaşım yapan Boz'un karesindeki yüzük dikkat çekti. Herkes, Boz ile Enver'in nişanlandığını düşünürken; gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Popçu, daha sonra aynı kareyi arkadaşı Gürsel Çelik'i etiketleyip akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren çiftin bu yaz evleneceği konuşuluyor.
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