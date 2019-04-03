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  • 03.04.2019
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Bir bebeğin ultrason fotoğrafını paylaşıp 1 Nisan şakası yapan tepki topladı

, bir bebeğin ultrason fotoğrafını paylaştı. Herkes baba olacağını sandı. Ancak şarkıcı 1 Nisan şakası yaptığını açıkladı. Bunun üzerine milyonlarca takipçisinden tepki aldı: Sence bu komik mi!

Bir süre önce sürpriz bir kararla Hailey Baldwin ile evlenen 25 yaşındaki ABD'li şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya sayfasında karısı Baldwin'in hamile gibi göründüğü pozlarını paylaştı.

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