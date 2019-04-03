Bir süre önce sürpriz bir kararla Hailey Baldwin ile evlenen 25 yaşındaki ABD'li şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya sayfasında karısı Baldwin'in hamile gibi göründüğü pozlarını paylaştı.
Bir süre önce sürpriz bir kararla Hailey Baldwin ile evlenen 25 yaşındaki ABD'li şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya sayfasında karısı Baldwin'in hamile gibi göründüğü pozlarını paylaştı.
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