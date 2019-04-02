Tombik Meryem! Meryem Uzerli bebeklik fotoğrafını paylaştı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, dün zamanda yolculuğa çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, bebeklik fotoğrafını İngilizce "Ben" notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Bebeklik fotoğrafında iri gözleri ve tombik yanaklarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli'ye hayranlarından "Hiç değişmemişsin tatlı kız", "Yanaklarını öpe öpe sarkıtmışlar" yorumları geldi.
Bebeklik fotoğrafında iri gözleri ve tombik yanaklarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli'ye hayranlarından "Hiç değişmemişsin tatlı kız", "Yanaklarını öpe öpe sarkıtmışlar" yorumları geldi.
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