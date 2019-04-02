Türkiye'deki şöhretini bırakıp ABD'ye yerleşen oyuncu Tolga Karel, önceki gün yaptığı bir paylaşımla herkesi duygulandırdı. ABD'de TIR şoförlüğü yapan Karel, Arizona'da gördüğü boş bir arazide namaz kıldı.





Karel, duygularını da şu sözlerle paylaştı: "Çok içimden geldi. Arizona'da namazımı kılmak istedim. Cami yok ama önemli değil, inanan gönüllere heryer Rabbim'in evi... Allah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum."