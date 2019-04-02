Mutluluğu yüzünden Bella

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi. Bir giyim markası için; yıldızların fotoğrafçısı Kapadokya'da Mert Alaş'a poz verdi. Çekimlerden sonra uçağa atlayıp Amerika'ya dönen Bella, hemen rapçi sevgilisi The Weeknd ile bir araya geldi. Gözünü aşkından alamayan Bella, Weeknd ile çektirdiği kareleri de uzun bir aradan sonra 23 milyon takipçili Instagram hesabına yükledi. Bella'nın kalp bıraktığı fotoğrafları 2 milyona yakın hayranı beğendi...
2016 yılında iş tempolarını bahane ederek ayrılan ikili, geçtiğimiz yıl aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti.
2016 yılında iş tempolarını bahane ederek ayrılan ikili, geçtiğimiz yıl aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti.
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