Mutluluğu yüzünden Bella

asıllı dünyaca ünlü model, geçtiğimiz hafta'deydi. Bir giyim markası için; yıldızların fotoğrafçısı'da'a poz verdi. Çekimlerden sonra uçağa atlayıp'ya dönen Bella, hemen rapçi sevgilisiile bir araya geldi. Gözünü aşkından alamayan Bella, Weeknd ile çektirdiği kareleri de uzun bir aradan sonraInstagram hesabına yükledi.2016 yılında iş tempolarını bahane ederek ayrılan ikili, geçtiğimiz yıl aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti.