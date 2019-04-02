Kendisini sosyetik Edwina Sponza'yla aldattığı iddiasıyla İbrahim Kutluay'dan olaylı şekilde boşandıktan sonra mutluluğu işadamı Cenk Küpeli'de bulan Demet Şener'e şok! Boşanır boşanmaz gönlünü, Londra'da yaşayan Cenk Küpeli'ye kaptıran Şener'in mutluluğuna gölge düştü.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
Cenk Küpeli ile yeni bir aşka yelken açan Demet Şener'e 'Alev'li kabus!
Demet Şener’le yeni bir aşka yelken açan işadamı Cenk Küpeli’nin diyetisyen Alev Gezer’le nişanlı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddia yüzünden Şener’in tadı kaçtı. Küpeli de ‘Alev, eski sevgilim; nişanlım değil’ diyerek Şener’i rahatlattı.
Kendisini sosyetik Edwina Sponza'yla aldattığı iddiasıyla İbrahim Kutluay'dan olaylı şekilde boşandıktan sonra mutluluğu işadamı Cenk Küpeli'de bulan Demet Şener'e şok! Boşanır boşanmaz gönlünü, Londra'da yaşayan Cenk Küpeli'ye kaptıran Şener'in mutluluğuna gölge düştü.
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