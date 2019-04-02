Baba-kız gezinti

Geçtiğimiz günlerde Azeri model Ulviyya Alex ile barıştığı konuşulan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Orman, 24 yaşındaki kızı Aslıgül ile yemek yedi. Baba-kız mekan çıkışı ise yürüyüş yaptı. Bu arada Orman'ın aşkı Alex ise aynı saatlerde Barcelona'da dostlarıyla eğlencedeydi.