Baba-kız gezinti

Geçtiğimiz günlerde Azeri model Ulviyya Alex ile barıştığı konuşulan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Orman, 24 yaşındaki kızı Aslıgül ile yemek yedi. Baba-kız mekan çıkışı ise yürüyüş yaptı. Bu arada Orman'ın aşkı Alex ise aynı saatlerde Barcelona'da dostlarıyla eğlencedeydi.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
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