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  • 01.04.2019
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'a 97 milyon dolar miras kaldı



4 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en önemli işadamlarından biri olan Faruk Yalçın, 10 yıl önce vefat etmişti. 5 çocuğu olan ve miras davası 10 yıldır devam eden davada Yargıtay, önceki gün son sözünü söyledi. Faruk Yalçın'ın İlk eşinden olan 4 çocuğu, evlilik sözleşmesi yaptığı üvey anneleri Ülkü Yalçın ve kızı Süreyya Yalçın'ın miras dışı bırakılmalarını istemişlerdi.

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