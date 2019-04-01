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  • 01.04.2019
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Selin Şekerci'den sevgilisi 'a 'sıkma'lı sürpriz

Selin Şekerci’nin on parmağında on marifet... Oyuncu, önceki gün mutfağa girip aşkı ’a ‘sıkma’ yaptı.

Hamarat Selin

Oyuncu çift Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un aşkı, adım adım evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz aylarda Cindoruk ile kısa süreli ayrılık yaşayan Şekerci, önceki gün ise aşkı için mutfağa girdi.

Güzel oyuncu, sıkma hazırlayıp Adanalı olan aşkına jest yaptı. Şekerci, hamuru açarken de müstakbel kayınvalidesi Müşerref Hanım'dan yardım
aldı. Gelin kaynananın mutfağa girmesi de oyuncu çift için "Evlilik yakın" dedirtti.



29 yaşındaki Şekerci, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Cindoruk için elleriyle 'sıkma' hazırlayıp hünerlerini sergiledi.

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