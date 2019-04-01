Oyuncu çift Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un aşkı, adım adım evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz aylarda Cindoruk ile kısa süreli ayrılık yaşayan Şekerci, önceki gün ise aşkı için mutfağa girdi.



Güzel oyuncu, sıkma hazırlayıp Adanalı olan aşkına jest yaptı. Şekerci, hamuru açarken de müstakbel kayınvalidesi Müşerref Hanım'dan yardım

aldı. Gelin kaynananın mutfağa girmesi de oyuncu çift için "Evlilik yakın" dedirtti.







29 yaşındaki Şekerci, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Cindoruk için elleriyle 'sıkma' hazırlayıp hünerlerini sergiledi.