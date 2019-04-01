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  • 01.04.2019
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'den gururlandıran paylaşım

Gurur bahçesi
Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile geçen yıl evlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki günkü paylaşımıyla göğsümüzü kabarttı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda 'da olmayan sebze-meyve tohumlarını 'den ailesine götürmüştü. Tohumları eken baba Rogerio Drocuinas, bahçesine de Türk bayrağı astı. May, babasının fotoğrafını paylaşıp gurur yaşattı.


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