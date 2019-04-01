Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile geçen yıl evlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki günkü paylaşımıyla göğsümüzü kabarttı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Brezilya'da olmayan sebze-meyve tohumlarını Türkiye'den ailesine götürmüştü. Tohumları eken baba Rogerio Drocuinas, bahçesine de Türk bayrağı astı. May, babasının fotoğrafını paylaşıp gurur yaşattı.
- Saklambaç
- 01.04.2019
- Gazete
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