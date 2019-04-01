Geçtiğimiz ay minik köpeğinin dudağını ısırması ile hastanelik olan Burak Deniz, önceki gün at çiftliğindeydi. Oyuncu, bir atı severken böyle poz verdi. Deniz'in kendisine yönelen ata "Isırma yavrum" demesi gülümsetti.
- Saklambaç
- 01.04.2019
- Gazete
Geçtiğimiz ay minik köpeğinin dudağını ısırması ile hastanelik olan Burak Deniz, önceki gün at çiftliğindeydi. Oyuncu, bir atı severken böyle poz verdi. Deniz'in kendisine yönelen ata "Isırma yavrum" demesi gülümsetti.
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