Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.04.2019
  • Gazete

yavrum

Isırma yavrum

Geçtiğimiz ay minik köpeğinin dudağını sı ile hastanelik olan Burak Deniz, önceki gün at çiftliğindeydi. Oyuncu, bir atı severken böyle poz verdi. 'in kendisine yönelen ata "Isırma yavrum" demesi gülümsetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriIsırma yavrum
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri